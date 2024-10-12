Сборная Казахстана провела предыгровую тренировку перед матчем со Словенией

Сборная Казахстана провела тренировочный процесс в Алматы перед матчем Лиги наций со Словенией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Национальная команда провела тренировку на Центральном стадионе перед игрой в Лиге наций. Фотографии тренировочного процесса опубликовала Казахстанская федерация футбола.

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Встреча со Словенией состоится в воскресенье, 13-го октября, в 18:00 по казахстанскому времени на Центральном стадионе Алматы.

Отметим, что в мегаполисе специально для болельщиков дополнительно запустят автобусы.

Десятого октября подопечные Станислава Черчесова сыграли на выезде против Австрии, в городе Линц, и потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

На данный момент Казахстан занимает последнюю, четвертую, строчку в группе 3 лиги В с одним очком.