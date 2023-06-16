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Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу
Сборная Казахстана по футболу в ночь на 17 июня проведёт матч с командой из Сан-Марино. 20 июня казахстанские футболисты сыграют с соперниками из Северной Ирландии. Встречи пройдут в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.
В случае побед в этих играх наша сборная может стать реальным претендентом на выход из своей группы H и впервые в истории попасть на чемпионат Европы. О том, каковы шансы команды в предстоящих матчах, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Фото: КФФ
Успех на домашних матчах
Помимо сборной Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино в группе Н находятся Словения, Дания и Финляндия.
Фаворитами группы считались сборные Словении и Дании. Поэтому поражение Дании в матче против Казахстана стало настоящей сенсацией, ведь европейская команда входит в 20-ку лучших в рейтинге УЕФА.
Встреча завершилась со счётом 3:2. Это был один из ярких эпизодов в истории казахстанской сборной - на последних минутах игроки на домашнем поле буквально вырвали победу у сильнейшей сборной мира.
Фото: КФФ
Менее яркой получилась домашняя игра против Словении. Казахстанские футболисты уступили соперникам со счётом 1:2.
Сейчас группа Н выглядит следующим образом: Словения находится на первом месте - у неё шесть очков после двух сыгранных матчей, Северная Ирландия — 3 очка (1 матч), Дания — 3 очка (2 матча), Казахстан — 3 очка (2 матча), Финляндия — 0 очков (1 матч), Сан-Марино — 0 очков (2 матча).
Фото: КФФ
Сборные Сан-Марино и Северной Ирландии: что нужно о них знать
Сборная Сан-Марино - слабейшая команда европейского континента. За всё время её существования она смогла добиться только одной победы. И тот результат достигнут в товарищеском матче.
Во всех четырёх матчах прошедшего розыгрыша Лиги Наций сборная проиграла и не отличилась забитыми мячами. Таким образом, с 2014 года команда не может одержать ни одной победы. Тренерует команду Фабрицио Костантини.
Сборная Ирландии не может похвастаться сильным составом несмотря на то, что её игроки выходят на поле в составах европейских команд. Многие из них не имеют в клубах достаточной игровой практики. Тем не менее, на фоне Сан-Марино Ирландия выглядит соперником, которого на выезде будет сложно обыграть.
На прошлом отборе к чемпионату мира команда заняла третье место в группе, уступив Швейцарии и Италии, при этом опередив сборные Болгарии и Литвы.
Главный тренер сборной Стивен Кенни.
Что говорят эксперты о шансах сборной Казахстана
Комментатор Ербол Каиров считает, что в предстоящих матчах Казахстану по силам взять четыре очка.
"Это будет отличным результатом. Многие недооценивают Северную Ирландию, однако британцы несколько лет назад играли на Евро и даже пробивались в плей-офф. Соперник имеет в своём составе ряд футболистов из английской премьер-лиги. Тем более в Белфасте ожидается аншлаг. В гостях сборная Казахстана играет немного иначе, поэтому четыре очка – тоже отличный результат. Но буду рад ошибиться, если дважды обыграем соперников", - сказал Ербол Каиров.
Комментируя состав, он отметил приглашение 22-летного нападающего Вячеслава Швырёва. Среди других молодых приглашённых игроков также значится голкипер Данил Устименко. Однако у него меньше шансов получить место в составе сборной, считает комментатор.
"Радует приглашение Швырёва. Его однажды в 18 лет включали в состав сборной, после этого футболист останавливался в своем развитии. Что касается Устименко, то в предстоящих играх он не сыграет, ведь Адиев заявлял, что именно Шацкий будет защищать ворота в играх против Сан-Марино и Северной Ирландии. Данил – талантливый парень, но нестабильный. Последние игры за "Кайрат" – тому доказательство".
Говоря о составе соперников, Каиров отметил прогресс сборной Сан-Марино.
"Некоторые из футболистов сборной Сан-Марино являются профессионалами и выступают в низших дивизионах Италии. Отмечу существенный прогресс нашего соперника. Вчистую они уже не проигрывают, как раньше. Что касается британцев, то есть вполне добротные игроки, среди которых капитан Крэйг Каткарт, Джамал Луис и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрик Макнейр".
Главный тренер сборной РК Магомед Адиев вполне может сделать упор на атаке в игре против Сан-Марино, против Северной Ирландии казахстанцы будут больше обороняться, считает комментатор.
"Все тренеры сборной Казахстана обычно свои схемы не ломают. Мы привыкли играть в три центральных защитника, с двумя латералями и одним чистым форвардом. Вполне возможно, дисквалифицированного Аймбетова в нападении против Сан-Марино заменит "ложная девятка" – Зайнутдинов либо Самородов. Думаю, против "карликов" сыграем в более атакующей манере, а против североирландцев придется в основном обороняться", - сказал эксперт.
Прокомментировал он и вопрос натурализации в сборной. Накануне стало известно, что игрок российского клуба "Крылья Советов" Александр Зуев принял гражданство Казахстана.
Зуев родился в Костанае и начинал футбольный путь в системе клуба "Тобол", а в 2005 году переехал в Россию.
"Зуев родился в Казахстане, занимался футболом с некоторыми вполне известными ныне игроками. Знаю, что Александр всегда был на связи с отдельными футболистами сборной Казахстана. С тем же Зайнутдиновым. Учитывая его опыт и универсализм, не сомневаюсь, что свою пользу команде Зуев принесёт".
Фото: instagram/aleksandr_zuev10
Комментатор Дидар Кадыров считает, что сборная Казахстана вполне может рассчитывать на очки в матче с Сан-Марино. Труднее будет с Северной Ирландией.
"Это физическая мощная команда. Но есть определённые штампы, которые мы можем применить по отношению к ней. С другой стороны, Сан-Марино играет дома, и нельзя допустить недооценку соперника. Ирландцы с ними повозились. И поверьте, непросто было вырвать победу у них".
Говоря о составе, Дидар Кадыров отметил, что во вратарской линии лидером в сборной является Игорь Шацкий.
"У нас есть вратарь номер один – это Игорь Шацкий. У его конкурентов практически нет шансов на попадание в состав. Они не являются его сменщиками. Но у них есть возможность прочувствовать атмосферу в сборной и как-то дождаться своего шанса. Я думаю, что больше шансов проявить себя у Льва Скворцова. Его потенциал я оцениваю крайне высоко. И, мне кажется, это ближайший резерв сборной Казахстана. Надеюсь, что он будет дальше прогрессировать. Что касается схемы построения, здесь вопросов нет. Это будет 5-2-3 либо 5-3-2".
Эксперт считает, что принявший гражданство Казахстана Александр Зуев вполне может принесли пользу сборной.
"Я много раз говорил, что против натурализации. С другой стороны, понимаю Адиева и сборную, которая на пороге какого-то исторического события. Если мы окажемся на четвёртом месте в турнирной таблице и подвинем Северную Ирландию, для нас это будет хорошим достижением. Если мы прорвёмся на Евро, здесь не о чем говорить… Как это связано с Зуевым? У нас в составе сборной играют резервисты клубов РПЛ. Зуев на таком уровне играет давно. Все будут говорить, что он не представляет солидный клуб. Но при всём этом он может принести пользу. Он едет в сборную, потому что он может принести пользу здесь и сейчас".
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