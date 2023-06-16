Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу

Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу в ночь на 17 июня проведёт матч с командой из Сан-Марино. 20 июня казахстанские футболисты сыграют с соперниками из Северной Ирландии. Встречи пройдут в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

В случае побед в этих играх наша сборная может стать реальным претендентом на выход из своей группы H и впервые в истории попасть на чемпионат Европы. О том, каковы шансы команды в предстоящих матчах, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: КФФ

Успех на домашних матчах

Помимо сборной Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино в группе Н находятся Словения, Дания и Финляндия.

Фаворитами группы считались сборные Словении и Дании. Поэтому поражение Дании в матче против Казахстана стало настоящей сенсацией, ведь европейская команда входит в 20-ку лучших в рейтинге УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 3:2. Это был один из ярких эпизодов в истории казахстанской сборной - на последних минутах игроки на домашнем поле буквально вырвали победу у сильнейшей сборной мира.

Фото: КФФ

Менее яркой получилась домашняя игра против Словении. Казахстанские футболисты уступили соперникам со счётом 1:2.

Сейчас группа Н выглядит следующим образом: Словения находится на первом месте - у неё шесть очков после двух сыгранных матчей, Северная Ирландия — 3 очка (1 матч), Дания — 3 очка (2 матча), Казахстан — 3 очка (2 матча), Финляндия — 0 очков (1 матч), Сан-Марино — 0 очков (2 матча).

Фото: КФФ

Сборные Сан-Марино и Северной Ирландии: что нужно о них знать

Сборная Сан-Марино - слабейшая команда европейского континента. За всё время её существования она смогла добиться только одной победы. И тот результат достигнут в товарищеском матче.

Во всех четырёх матчах прошедшего розыгрыша Лиги Наций сборная проиграла и не отличилась забитыми мячами. Таким образом, с 2014 года команда не может одержать ни одной победы. Тренерует команду Фабрицио Костантини.

Сборная Ирландии не может похвастаться сильным составом несмотря на то, что её игроки выходят на поле в составах европейских команд. Многие из них не имеют в клубах достаточной игровой практики. Тем не менее, на фоне Сан-Марино Ирландия выглядит соперником, которого на выезде будет сложно обыграть.

На прошлом отборе к чемпионату мира команда заняла третье место в группе, уступив Швейцарии и Италии, при этом опередив сборные Болгарии и Литвы.

Главный тренер сборной Стивен Кенни.

Что говорят эксперты о шансах сборной Казахстана

Комментатор Ербол Каиров считает, что в предстоящих матчах Казахстану по силам взять четыре очка.

"Это будет отличным результатом. Многие недооценивают Северную Ирландию, однако британцы несколько лет назад играли на Евро и даже пробивались в плей-офф. Соперник имеет в своём составе ряд футболистов из английской премьер-лиги. Тем более в Белфасте ожидается аншлаг. В гостях сборная Казахстана играет немного иначе, поэтому четыре очка – тоже отличный результат. Но буду рад ошибиться, если дважды обыграем соперников", - сказал Ербол Каиров.

Комментируя состав, он отметил приглашение 22-летного нападающего Вячеслава Швырёва. Среди других молодых приглашённых игроков также значится голкипер Данил Устименко. Однако у него меньше шансов получить место в составе сборной, считает комментатор.

"Радует приглашение Швырёва. Его однажды в 18 лет включали в состав сборной, после этого футболист останавливался в своем развитии. Что касается Устименко, то в предстоящих играх он не сыграет, ведь Адиев заявлял, что именно Шацкий будет защищать ворота в играх против Сан-Марино и Северной Ирландии. Данил – талантливый парень, но нестабильный. Последние игры за "Кайрат" – тому доказательство".

Говоря о составе соперников, Каиров отметил прогресс сборной Сан-Марино.

"Некоторые из футболистов сборной Сан-Марино являются профессионалами и выступают в низших дивизионах Италии. Отмечу существенный прогресс нашего соперника. Вчистую они уже не проигрывают, как раньше. Что касается британцев, то есть вполне добротные игроки, среди которых капитан Крэйг Каткарт, Джамал Луис и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрик Макнейр".

Главный тренер сборной РК Магомед Адиев вполне может сделать упор на атаке в игре против Сан-Марино, против Северной Ирландии казахстанцы будут больше обороняться, считает комментатор.

"Все тренеры сборной Казахстана обычно свои схемы не ломают. Мы привыкли играть в три центральных защитника, с двумя латералями и одним чистым форвардом. Вполне возможно, дисквалифицированного Аймбетова в нападении против Сан-Марино заменит "ложная девятка" – Зайнутдинов либо Самородов. Думаю, против "карликов" сыграем в более атакующей манере, а против североирландцев придется в основном обороняться", - сказал эксперт.

Прокомментировал он и вопрос натурализации в сборной. Накануне стало известно, что игрок российского клуба "Крылья Советов" Александр Зуев принял гражданство Казахстана.

Зуев родился в Костанае и начинал футбольный путь в системе клуба "Тобол", а в 2005 году переехал в Россию.

"Зуев родился в Казахстане, занимался футболом с некоторыми вполне известными ныне игроками. Знаю, что Александр всегда был на связи с отдельными футболистами сборной Казахстана. С тем же Зайнутдиновым. Учитывая его опыт и универсализм, не сомневаюсь, что свою пользу команде Зуев принесёт".

Фото: instagram/aleksandr_zuev10

Комментатор Дидар Кадыров считает, что сборная Казахстана вполне может рассчитывать на очки в матче с Сан-Марино. Труднее будет с Северной Ирландией.

"Это физическая мощная команда. Но есть определённые штампы, которые мы можем применить по отношению к ней. С другой стороны, Сан-Марино играет дома, и нельзя допустить недооценку соперника. Ирландцы с ними повозились. И поверьте, непросто было вырвать победу у них".

Говоря о составе, Дидар Кадыров отметил, что во вратарской линии лидером в сборной является Игорь Шацкий.

"У нас есть вратарь номер один – это Игорь Шацкий. У его конкурентов практически нет шансов на попадание в состав. Они не являются его сменщиками. Но у них есть возможность прочувствовать атмосферу в сборной и как-то дождаться своего шанса. Я думаю, что больше шансов проявить себя у Льва Скворцова. Его потенциал я оцениваю крайне высоко. И, мне кажется, это ближайший резерв сборной Казахстана. Надеюсь, что он будет дальше прогрессировать. Что касается схемы построения, здесь вопросов нет. Это будет 5-2-3 либо 5-3-2".

Эксперт считает, что принявший гражданство Казахстана Александр Зуев вполне может принесли пользу сборной.