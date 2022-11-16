Сборная Казахстана проиграла важный матч команде Узбекистана

Cборная Казахстана в Ташкенте провела товарищеский матч против команды Узбекистана и проиграла его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева поля сразу начали с опасных атак и открыли счёт на 12-й минуте игры. Из центра штрафной в "девятку" пробил Хожимат Эркинов. Перед перерывом нападающий итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов выбежал на нашего голкипера Игоря Шацкого и пробил точно в сетку, удвоив преимущество своей команды.

На второй тайм наставник казахстанцев Магомед Адиев выпустил Бактиёра Зайнутдинова, это помогло больше контролировать мяч. После спасать команду вышел Бауыржан Исламхан (впервые с сентября 2020 года, его дисквалифицировали за употребление допинга), но на счёте это не отразилось. Итог — 2:0.

Тренер сборной назвал этот результат нормальным.

"Считаю, что после такого долгого перерыва довольно-таки нормально... Есть сохранения мяча с проникающими передачами", - сказал Адиев на послематчевой пресс-конференции.

19 ноября Казахстан в Абу-Даби встретится с командой ОАЭ.