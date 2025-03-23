Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче отбора на ЧМ-2026
Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу Уэльса.
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Сборная Казахстана начала квалификационный турнир чемпионата мира 2026 с поражения. В первом туре подопечные Али Алиева уступили Уэльсу со счётом 1:3, передаёт BaigeNews.kz.
Матч прошёл в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити". Главным арбитром встречи выступил литовец Донатас Румшас.
Счёт был открыт уже на 9-й минуте — после удара Дэниэла Джеймса мяч рикошетом от Александра Марочкина оказался в воротах Казахстана. Гости ответили на 32-й минуте: Асхат Тагыберген реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной хозяев.
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Во втором тайме Уэльс снова вышел вперёд — на 47-й минуте после подачи углового Бен Дэвис отправил мяч в сетку. Казахстанцы пытались отыграться, но до опасных моментов у ворот соперника дело не дошло. Окончательный счёт на 90-й минуте установил Рабби Матондо.
Во втором туре сборная Казахстана 25 марта встретится с Лихтенштейном, а Уэльс в этот же день сыграет против Северной Македонии.
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