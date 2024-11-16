Сборная Казахстана проиграла Нидерландам в отборочном матче чемпионата Европы U-19

Сборная Казахстана уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 среди команд до 19 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч проходил в Ассене (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Уже на 3-й минуте сборная Нидерландов вышла вперед: пенальти реализовал Дон-Анджело Конаду. Во втором тайме на 53-й минуте отличился Дживайро Рид.

Таким образом, сборная Нидерландов набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы 1. У сборной Казахстана после двух сыгранных матчей — три очка.

Следующую игру наши ребята проведут 19 ноября против Словении.

Напомним, на старте отборочного турнира казахстанские футболисты сотворили громкую сенсацию, победив в гостях сборную Украины — 2:1.