Сборная Казахстана проиграла Нидерландам в отборочном матче чемпионата Европы U-19
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Сборная Казахстана уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 среди команд до 19 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч проходил в Ассене (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Уже на 3-й минуте сборная Нидерландов вышла вперед: пенальти реализовал Дон-Анджело Конаду. Во втором тайме на 53-й минуте отличился Дживайро Рид.
Таким образом, сборная Нидерландов набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы 1. У сборной Казахстана после двух сыгранных матчей — три очка.
Следующую игру наши ребята проведут 19 ноября против Словении.
Напомним, на старте отборочного турнира казахстанские футболисты сотворили громкую сенсацию, победив в гостях сборную Украины — 2:1.
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