Сборная Казахстана пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Команда Казахстана по футзалу одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира в Узбекистане. За 14 секунд до окончания матча решающий гол забил Даурен Турсагулов, передаёт BaigeNews.kz.

В матче за выход в следующую стадию сборная сыграла против действующих чемпионов мира из Португалии.

Счёт открыл Чингиз Есенаманов. Соперники сравняли его усилиями Зики.

В самом конце второго тайма Даурен Турсагулов вывел Казахстан вперёд.