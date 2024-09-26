  • 26 Сентября, 23:20
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Сборная Казахстана пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 22:00
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Команда Казахстана по футзалу одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира в Узбекистане. За 14 секунд до окончания матча решающий гол забил Даурен Турсагулов, передаёт BaigeNews.kz.

В матче за выход в следующую стадию сборная сыграла против действующих чемпионов мира из Португалии.

Счёт открыл Чингиз Есенаманов. Соперники сравняли его усилиями Зики.

В самом конце второго тайма Даурен Турсагулов вывел Казахстан вперёд.

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