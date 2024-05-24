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Сборная Казахстана пробилась на чемпионат мира по теннису

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Сборная Казахстана пробилась на чемпионат мира по теннису Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11
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В национальном теннисном центре Beeline Arena г.Шымкент определился первый полуфиналист отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию теннниса.

В четвертьфинале подопечные Сергея Квака победили одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

Первое очко в копилку команды Казахстана принес Дамир Жалгасбай, который уверенно выиграл у Кэмерона Бертона – 6:3, 6:0. 

Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы, который разгромил сына двукратного чемпиона турниров "Большого Шлема" Лейтона Хьюитта - Круза Хьюитта со счетом  6:1, 6:0. 

В прошлом году наша команда в 1/4 финала также обыграла австралийскую сборную с аналогичными счетом.

Таким образом, осенью сборная Казахстана второй год подряд выступит на финальном этапе юниорского "Кубка Дэвиса" среди игроков до 16 лет. 

24 мая наши ребята в полуфинале будут играть либо с  Кореей, либо против Гонконга.

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