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Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Латвии на ЧМ-2023
Сборная Казахстана разгромно проиграла команде Латвии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч закончился победой хозяев турнира со счетом 7:0. Шайбы в составе сборной Латвии забросили Рихард Букартс (16-я минута), Оскарс Батня (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я и 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспарс Даугавиньш (50-я).
Это поражение лишило сборную Казахстана шансов на выход в плей-офф чемпионата мира: теперь команда сосредоточится на том, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.
Напомним, ранее на ЧМ-2023 Казахстан победил по буллитам Норвегию (4:3) и Словакию (4:3) и крупно проиграл сборным Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5). На данный момент у сборной Казахстана четыре очка после шести игр.
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