Сборная Казахстана потерпела поражение на чемпионате мира по хоккею
Сегодня, 22:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:41Сегодня, 22:41
91Фото: icehockey.kz/Ольга Бугаева
В третьем матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана потерпела поражение от команды Латвии, передаёт BaigeNews.kz.
В первом периоде ни одной шайбы не было заброшено, хотя у казахстанцев было три большинства.
Во втором отрезке встречи соперники также не реализовали численное преимущество, но забросили две шайбы подряд, которые позволили Латвии одержать победу в этой игре, сообщили в федерации хоккея Казахстана.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан нападающий Олег Бойко.
Самое читаемое
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- По подозрению в убийстве задержали подростка в Жамбылской области
- Брат Салтанат Нукеновой поблагодарил присяжных заседателей