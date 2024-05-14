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Сборная Казахстана потерпела поражение на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 22:41
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icehockey.kz/Ольга Бугаева Сегодня, 22:41
Сегодня, 22:41
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Фото: icehockey.kz/Ольга Бугаева

В третьем матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана потерпела поражение от команды Латвии, передаёт BaigeNews.kz.

В первом периоде ни одной шайбы не было заброшено, хотя у казахстанцев было три большинства.

Во втором отрезке встречи соперники также не реализовали численное преимущество, но забросили две шайбы подряд, которые позволили Латвии одержать победу в этой игре, сообщили в федерации хоккея Казахстана. 

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан нападающий Олег Бойко. 

 

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