Сборная Казахстана потерпела поражение на чемпионате мира по хоккею

В третьем матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана потерпела поражение от команды Латвии, передаёт BaigeNews.kz.

В первом периоде ни одной шайбы не было заброшено, хотя у казахстанцев было три большинства.

Во втором отрезке встречи соперники также не реализовали численное преимущество, но забросили две шайбы подряд, которые позволили Латвии одержать победу в этой игре, сообщили в федерации хоккея Казахстана.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан нападающий Олег Бойко.