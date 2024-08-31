Сборная Казахстана по волейболу сидя уступила команде Боснии и Герцеговины на Паралимпиаде

Сборная Казахстана по волейболу сидя провела вторую игру группового этапа на Паралимпийских играх, сразившись с двукратными чемпионами и многократными призёрами Паралимпиады — командой Боснии и Герцеговины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета РК.

"В напряжённом первом сете боснийцы одержали победу со счётом 26:24. Во втором сете команда Боснии продолжила доминировать, выиграв со счётом 25:13. Однако казахстанская сборная сумела собраться в третьем сете, продемонстрировав отличную игру и одержав победу со счётом 25:14. Четвёртый сет завершился со счётом 25:21 в пользу Казахстана, но в решающем пятом сете соперники из Боснии выиграли со счётом 15:8. Таким образом, общий счёт встречи составил 3:2 в пользу команды Боснии и Герцеговины", — говорится в сообщении.

Следующий матч сборная Казахстана проведёт 2 сентября в 15:00 по времени Астаны против команды Египта.