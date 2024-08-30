Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпиады
Сегодня, 01:07
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Сегодня, 01:07Сегодня, 01:07
74Фото: Мейіржан Амангелдиев
Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте XVII летних Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
В первом матче группового этапа сборная Казахстана по волейболу одолела Францию со счётом 3:0.
Напомним, что сборная Казахстана находится в группе "А", где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта. Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют восемь команд, разделённых на две группы. В группе "B" соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.
Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны.
Фото: Мейіржан Амангелдиев
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