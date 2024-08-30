Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпиады

Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте XVII летних Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

В первом матче группового этапа сборная Казахстана по волейболу одолела Францию со счётом 3:0.

Напомним, что сборная Казахстана находится в группе "А", где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта. Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют восемь команд, разделённых на две группы. В группе "B" соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.

Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны.

Фото: Мейіржан Амангелдиев