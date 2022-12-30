Сборная Казахстана по теннису стартовала на командном турнире United Cup

Фото: пресс-службы ФТК

В Австралии начался первый в истории командный турнир United Cup. Сборная Казахстана провела дебютные матчи против Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТФК.

Игровой день в Брисбене открывала Юлия Путинцева, которая уступила 13-й ракетке мира, олимпийской чемпионке Токио Белинде Бенчич - 6:7(0:7), 3:6. Отметим, что казахстанка в первом сете вела со счётом 4:2, и при счёте 5:4 имела два сет-пойнта. Во второй партии Юлия также вела с брейком 2:0, но в итоге уступила.

Тимофей Скатов выдал трёхсетовую битву с Марком-Андре Хуслером (56 АТР). В напряжённой борьбе казахстанец уступил 6:4, 3:6, 3:6.

Сегодня 30 декабря первой ракетке Казахстана, играющему капитану команды Александру Бублику предстоит сыграть со Стэном Вавринкой, игра начнётся не ранее 13:30 времени Астаны. Жибек Куламбаева сразится с 35-й ракеткой мира Жиль Тайхман, а в заключительном матче на корт выйдут миксты - Александр Бублик/Юлия Путинцева постараются сломить сопротивление Стэна Вавринки/Белинды Бенчич.