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instagram.com/ktf.kz/ Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38
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Фото: instagram.com/ktf.kz/

Сборная Казахстана по теннису победила в отборе на чемпионат мира

В национальном теннисном центре Belline Arena в Шымкенте стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Казахстанки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
 
В первом матче Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:0. Полина Слепцова принесла команде второе очко, обыграв Нго - 6:1, 6:3, а в парной встрече Ариана Гогулина с Анастасией Крымковой разгромили сестёр Нго 6:3, 6:0.
 
После первого игрового дня в группе "B" первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. Завтра 2 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Японии - 0:3.
 
Другие результаты:
Таиланд 3:0 Монголия;
Китайский Тайбэй 2:1 Индия;
Южная Корея 3:0 Шри-Ланка;
Гонконг 3:0 Индонезия;
Узбекистан 2:1 Новая Зеландия;
Австралия 2:1 Кыргызстан

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Сегодня, 18:38
289
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