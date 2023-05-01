Сборная Казахстана по теннису победила в отборе на чемпионат мира

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В национальном теннисном центре Belline Arena в Шымкенте стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Казахстанки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



В первом матче Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:0. Полина Слепцова принесла команде второе очко, обыграв Нго - 6:1, 6:3, а в парной встрече Ариана Гогулина с Анастасией Крымковой разгромили сестёр Нго 6:3, 6:0.



После первого игрового дня в группе "B" первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. Завтра 2 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Японии - 0:3.



Другие результаты:

Таиланд 3:0 Монголия;

Китайский Тайбэй 2:1 Индия;

Южная Корея 3:0 Шри-Ланка;

Гонконг 3:0 Индонезия;

Узбекистан 2:1 Новая Зеландия;

Австралия 2:1 Кыргызстан