Сборная Казахстана по теннису досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

В Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy определились первые участники плей-офф Juniors Davis Cup. Во второй день групповой стадии казахстанцы одержали верх над соперниками из Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Игровой день открывал Дамир Жалгасбай (#198 ITF Juniors), которому оппонировал Николас Чэн (#298 ITF Juniors). Первый сет Дамир уверенно выиграл - 6:2. Вторая партия осталась за представителем Гонконга – 6:4. В решающем сете Дамир выиграл у Николаса – 6:3. Таким образом, он взял реванш за поражение в майском отборе, и ему на это потребовалось почти три часа.

В следующем матче Зангар Нурланулы (#77 ITF Juniors) победил Джека Чэна (#205 ITF Juniors). В этой игре борьба была только в первом сете, где победа досталась Зангару – 6:3. Во второй партии казахстанец разгромил оппонента - 6:0.

Скоро начнётся парная игра, которая, по сути, уже ничего не изменит, так казахстанская команда впервые в своей истории уже обеспечила себе досрочное место в плей-офф Juniors Davis Cup.

13 ноября сборная Казахстана сыграет против Франции. Обе команды уже обеспечили себе место в ¼ финала чемпионата мира. Французы победили ЮАР. По итогу решится, кто выйдет из группы "В" с первого и со второго места.