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Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" этапа Кубка мира в Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета РК.

"Парни заставили всех поволноваться при просмотре эстафеты на 5000 метров!", - написали комментаторы.

В первом полуфинале наши спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега полуфинала. Соперниками казахстанцев в споре за награды стали Италия, Канада и Южная Корея. Последние и выграли гонку.

"Эта медаль очень значима для нас, ведь предыдущая награда в мужской эстафете была завоёвана нашей командой на ЭКМ в 2017 году. И вот, спустя пять лет, наши атлеты смогли добиться своего и показать настоящую слаженную работу", - написали в Instagram-аккаунте Союза Конькобежцев Казахстана.