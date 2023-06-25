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Сегодня, 19:24
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64Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе
Команда Казахстана по настольному теннису завершила выступление на турнире WTT Contender в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.
Кирилл Герасименко, Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов провели по одному матчу, уступили соперникам и покинули соревнования.
Кирилл Герасименко - Патрик Франциска (Германия) 1:3;
Дастан Кенжигулов - Седрик Чанц (Швейцария) 0:3;
Санжар Жубанов - Флоран Ламбье (Бельгия) 1:3;
Айдос Кенжигулов - Чо Дэсон (Корея) 0:3.
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