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olympic.kz Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24
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Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе

Команда Казахстана по настольному теннису завершила выступление на турнире WTT Contender в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Кирилл Герасименко, Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов провели по одному матчу, уступили соперникам и покинули соревнования.

Кирилл Герасименко - Патрик Франциска (Германия) 1:3;

Дастан Кенжигулов - Седрик Чанц (Швейцария) 0:3;

Санжар Жубанов - Флоран Ламбье (Бельгия) 1:3;

Айдос Кенжигулов - Чо Дэсон (Корея) 0:3.

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Сегодня, 19:24
64
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