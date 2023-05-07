Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Беларуси

Фото: icehockey.kz

На столичной "Барыс-Арене" прошёл заключительный матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open, где встретились сборные Казахстана и Беларуси, передаёт BaigeNews.kz.

Счёт открыли белорусы, а затем удвоили преимущество, после чего во втором и третьем периоде гости забросили по две шайбы и обыграли хозяев льда всухую. В итоге встреча завершилась с разгромным счётом 0:6 в пользу сборной Беларуси.

Отметим, что днём ранее соперник Казахстана обыграл Россию со счётом 7:4.

Таким образом, победителем турнира стала сборная Беларуси. Сборная "Россия 25" заняла второе место с одной победой в двух матчах. Замкнула таблицу сборная Казахстана, которая проиграла оба своих матча с общим счётом 0:9.