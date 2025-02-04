Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Таиланда на Азиаде
В борьбу за награды вступила мужская команда.
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Мужская сборная Казахстана по хоккею стартовала на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Первый матч наши игроки провели против команды из Таиланда и завершили его со счётом 12:0.
Авторами голов стали:
0:1 – 10:58 – Колесников (Буяльский, Лихотников)
0:2 – 11:33 – Старченко (Рымарев, Омирбеков)
0:3 – 13:04 – Оспанов (Королев)
0:4 – 13:25 – Степаненко (Колесников, Лихотников)
0:5 – 33:12 – Омирбеков (Бекетаев, Данияр)
0:6 – 36:04 – Бекетаев (Данияр, Старченко)
0:7 – 40:27 – Рымарев (Панюков, Омирбеков) ГБ
0:8 – 44:53 – Буяльский (Степаненко, Лихотников)
0:9 – 46:51 – Лихотников (Савицкий, Бекетаев) ГМ
0:10 – 49:25 – Бекетаев (Старченко, Данияр)
0:11 – 54:31 – Гайтамиров (Панюков, Бреус)
0:12 – 59:15 – Лихотников (Степаненко, Буяльский)
Вратари: Кляйншай - Шутов.
Днём ранее с таким же счётом разгромили соперниц из Гонконга казахстанские хоккеистки.
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