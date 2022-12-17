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sports.kz Сегодня, 20:15
104
Сегодня, 20:15
104
Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде России в матче Кубка Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой России на Кубке Первого канала, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился поражением Казахстана со счетом 2:6. В составе сборной России отличились Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я), Дмитрий Воронков (33-я), Кирилл Семенов (37-я) и Дмитрий Воронков (52-я), а у Казахстана по шайбе забросили Кирилл Савицкий (3-я) и Роман Старченко (43-я).

Таким образом, сборная Казахстана проиграла оба матча на Кубке Первого канала: ранее казахстанские хоккеисты потерпели поражение от сборной Беларуси со счётом 1:4. 

Напомним, турнир проходит в Москве, на льду "ЦСКА Арены". 

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#хоккей #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:15
104
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