Сборная Казахстана по хоккею одержала победу в первом квалификационном матче на Олимпиаду-2026
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
157Фото: olympic.kz
В первом квалификационном матче на Олимпиаду-2026 сборная Казахстана по хоккею встретилась с командой Венгрии и одержада победу, передаёт BaigeNews.kz.
Счёт открыли игроки нашей дружины. Первую шайбу в матче забросил Никита Михайлис.
В начале второго периода противники сравняли счёт, однако Дмитрий Бреус довольно скоро вывел команду вперёд. Укрепил позиции сборной Казахстана Максим Мухаметов, также забив гол во втором периоде. Венгры ответили ещё одной шайбой.
В третьем периоде Никита Михайлис отправил в ворота Венгрии ещё две шайбы, оформив хет-трик.
Сборная Казахстана одержала победу со счетом 5:2.
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