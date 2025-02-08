Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию на Азиаде-2025
Это четвёртая победа казахстанских хоккеистов на зимней Азиаде-2025 в Харбине.
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
38Фото: Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию на Азиаде-2025
На зимних Азиатских играх мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией со счётом 4:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Это четвёртая победа казахстанских хоккеистов на зимней Азиаде-2025 в Харбине.
Следующий матч команда проведёт 10 февраля против сборной Южной Кореи. Эта игра определит победителя группы "А".
Напомним, Казахстанская команда попала в группу "А" вместе с Китаем, Японией, Кореей, Таиландом и Тайванем.
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