Фото: Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию на Азиаде-2025

На зимних Азиатских играх мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией со счётом 4:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Это четвёртая победа казахстанских хоккеистов на зимней Азиаде-2025 в Харбине.

Следующий матч команда проведёт 10 февраля против сборной Южной Кореи. Эта игра определит победителя группы "А".

Напомним, Казахстанская команда попала в группу "А" вместе с Китаем, Японией, Кореей, Таиландом и Тайванем.