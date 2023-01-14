Сборная Казахстана по хоккею катком проехалась по Венгрии на Универсиаде-2023

Фото: КФХ

Студенческая сборная Казахстана по хоккею удачно сыграла второй матч на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США). Соперником выступила команда Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Хоккеисты Галыма Мамбеталиева победили со счетом 9:1. Игра была сделана еще в первом периоде, когда было заброшено пять шайб.

У победителей отличились Артем Королев, Абай Мангисбаев (2), Максим Мусоров (2), Всеволод Логвин, Станислав Александров, Саян Данияр (2). У проигравших одну шайбу отыграл Себестьен Ковач.

Отметим, что в первом матче группового этапа казахстанские хоккеисты разгромили сборную Южной Кореи со счетом 5:1.

Следующая игра пройдет с Великобританией 16 января. Еще будут встречи против Словакии и США.

В параллельной группе встретятся Канада, Чехия, Япония, Латвия, Швеция и Украина.

В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы.