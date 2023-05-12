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Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023
Издание Championat.com оценило состояние сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Латвии и Финляндии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В своем рейтинге стран-участниц Championat.com поставил Казахстан на последнее, 16-ое место.
"История с Дмитрием Шевченко и "группой неравнодушных болельщиков" привела к фантастическим последствиям. До 2022-го на двойное гражданство игроков сборной смотрели сквозь пальцы, но вслед за новичком "Амура" перед выбором поставили всех натурализованных россиян — и все они предпочли бордовый паспорт голубому. Эта же судьба в будущем, возможно, ждёт и четвёрку легионеров из дальнего зарубежья.
В итоге на ЧМ Казахстан впервые лет этак за 15 сыграет только местными кадрами. Несмотря на прорывы типа Адиля Бекетаева, состояние этих кадров откровенно грустное, что показывает проигрыш 0:6 Беларуси в товарищеском матче. С другой стороны — если Казахстан всё равно вылетал с десятком натурализованных, может быть, лучше вылетать со своими, но молодыми и получившими опыт? Если результат тот же, то зачем платить больше — наверняка задаются вопросом казахстанские хоккейные власти", — написал автор о ситуации в сборной Казахстана.
Лидером рейтинга оказалась сборная Финляндии.
Отметим, что первую игру на чемпионате мира казахстанские хоккеисты проведут с Норвегией 13-го мая.
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