Команда Казахстана по гандболу успешно завершила групповой раунд чемпионата Азии среди женщин в Нью-Дели (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительном матче наши спортсменки разгромили Сингапур. Во второй игре группы Южная Корея не оставила шансов китаянкам.

В итоге кореянки набрали шесть очков и вышли в 1/2 финала с первого места. Казахстан с четырьмя очками стал вторым и также пробился в полуфинал.

8 декабря наша сборная сыграет против Японии за выход в финал. Южная Корея в своём полуфинале встретится с Ираном.

Китай и Сингапур будут играть в матчах за 5-8 места.