Сборная Казахстана по гандболу пробилась в полуфинал чемпионата Азии
За выход в финал казахстанки сыграют против соперниц из Японии.
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
43Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по гандболу успешно завершила групповой раунд чемпионата Азии среди женщин в Нью-Дели (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В заключительном матче наши спортсменки разгромили Сингапур. Во второй игре группы Южная Корея не оставила шансов китаянкам.
В итоге кореянки набрали шесть очков и вышли в 1/2 финала с первого места. Казахстан с четырьмя очками стал вторым и также пробился в полуфинал.
8 декабря наша сборная сыграет против Японии за выход в финал. Южная Корея в своём полуфинале встретится с Ираном.
Китай и Сингапур будут играть в матчах за 5-8 места.
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