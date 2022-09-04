Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Азербайджана

Фото: kff.kz

Впервые в своей истории сборная Казахстана по футзалу сыграет в городе Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В рамках подготовки к основному раунду квалификации чемпионата мира-2024 сборная Казахстана под руководством главного тренера Рикардо Кака проведёт два товарищеских матча против сборной Азербайджана.

Матчи пройдут 19 и 20 сентября в спорткомплексе Halyk Arena в Актау.

Напомним, что в октябре стартует основной раунд квалификации чемпионата мира-2024. Сборная Казахстана по итогам жеребьёвки попала в группу 5 вместе с командами Словении и Черногории.