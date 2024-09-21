Сборная Казахстана по футзалу эпично разгромила команду Новой Зеландии

Сборная Казахстана сыграла с Новой Зеландией в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футзалу в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась со счётом 10:0 в пользу казахстанцев.

Уже в первом тайме казахстанцы забили четыре безответных гола, отметились Ринат Турегазин, Акжол Дарибай и дубль оформил Арнольд Кнауб. Во второй половине фавориты сумели довести все до победы со счетом 10:0, пента-трик оформил Кнауб.

Таким образом, Казахстан набрал семь очков в группе и занял второе место, уступив Испании по разнице мячей. Первый соперник команды в плей-офф определится завтра, им станет победитель противостояния в квартете E между Марокко и Португалией.