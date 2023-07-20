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  • Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA
kff.kz Сегодня, 16:31
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Сегодня, 16:31
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Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA

Международная федерация футбола представила обновлённый рейтинг национальных сборных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-10 остался неизменным. Сборная Казахстана также сохранила свою позицию, расположившись на 104-й строчке.

В прошлом месяце Казахстан совершил рекордный рывок среди всех сборных, поднявшись со 112 на 104 место в списке. 

В июньских матчах отбора Евро-2024 команда Магомеда Адиева обыграла на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг FIFA:

  1. Аргентина — 1843.73
  2. Франция — 1843.54
  3. Бразилия — 1828.27
  4. Англия — 1797.39
  5. Бельгия — 1788.55
  6. Хорватия — 1742.55
  7. Нидерланды — 1731.23
  8. Италия — 1726.58
  9. Португалия — 1718.25
  10. Испания — 1703.45

104. Казахстан — 1198.24.

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Сегодня, 16:31
87
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