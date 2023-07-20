Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA

Фото: kff.kz

Международная федерация футбола представила обновлённый рейтинг национальных сборных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-10 остался неизменным. Сборная Казахстана также сохранила свою позицию, расположившись на 104-й строчке.

В прошлом месяце Казахстан совершил рекордный рывок среди всех сборных, поднявшись со 112 на 104 место в списке.

В июньских матчах отбора Евро-2024 команда Магомеда Адиева обыграла на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг FIFA:

Аргентина — 1843.73 Франция — 1843.54 Бразилия — 1828.27 Англия — 1797.39 Бельгия — 1788.55 Хорватия — 1742.55 Нидерланды — 1731.23 Италия — 1726.58 Португалия — 1718.25 Испания — 1703.45

104. Казахстан — 1198.24.



