Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч в Турции

Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч перед мартовской встречей плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Греции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы сейчас план предоставили. Я надеюсь, все клубы пойдут навстречу ради сборной. Мы хотим в феврале сыграть игру и сборную собрать в Турции, чтобы хотя бы неделю поработать с ребятами", — сказал главный тренер национальной команды Магомед Адиев в интервью телеканалу "Qazsport".

Напомним, что матч Греция — Казахстан пройдет в Афинах 21 марта. Его победитель сыграет за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Грузия — Люксембург.