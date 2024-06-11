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Сборная Казахстана по футболу проиграла Азербайджану

Сегодня, 21:20
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sports.kz Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: sports.kz

Национальная сборная Казахстана по футболу потерпела четвертое поражение подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

“Казахстан проиграл в товарищеском матче сборной Азербайджана (2:3), а до этого уступил Армении (1:2) и Люксембургу (1:2) — это также были товарищеские игры — и был разгромлен сборной Греции (0:5) в плей-офф Лиги наций”, - пишет издание.

Напомним, на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов. Также ранее сообщалось, Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

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