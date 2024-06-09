  • 9 Июня, 09:27
  • BAIGENEWS

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Венгрию

Сегодня, 08:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/kff_team Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
116
Фото: instagram.com/kff_team

Футболисты сборной Казахстана прибыли в Венгрию, где 11 июня в городе Сомбатхей проведут товарищеский матч с Азербайджаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед этой игрой сборная Казахстана провела товарищеский матч с командой Армении в Ереване, в котором потерпела поражение со счетом 1:2. Единственный гол Казахстана на 90+6 минуте с пенальти забил Бауыржан Исламхан.

Несмотря на то, что главным тренером сборной Казахстана недавно был назначен Станислав Черчесов, предстоящую игру, как и матч с Арменией, команда проведет под руководством Руслана Балтиева. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Спортивный журналист (@sportkzsport)

Самое читаемое

Наверх