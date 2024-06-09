Сборная Казахстана по футболу прибыла в Венгрию
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
116Фото: instagram.com/kff_team
Футболисты сборной Казахстана прибыли в Венгрию, где 11 июня в городе Сомбатхей проведут товарищеский матч с Азербайджаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед этой игрой сборная Казахстана провела товарищеский матч с командой Армении в Ереване, в котором потерпела поражение со счетом 1:2. Единственный гол Казахстана на 90+6 минуте с пенальти забил Бауыржан Исламхан.
Несмотря на то, что главным тренером сборной Казахстана недавно был назначен Станислав Черчесов, предстоящую игру, как и матч с Арменией, команда проведет под руководством Руслана Балтиева.
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