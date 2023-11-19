Сборная Казахстана по футболу поделилась фото перед матчем со Словенией
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Накануне казахстанские футболисты прилетели в столицу Словении — Любляну. Казахстанская федерация по футболу, опубликовала фото команды в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz
По плану у футболистов предматчевая пресс-конференция и тренировка перед игрой.
Напомним, решающий матч Казахстана со Словенией пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, в 1:45 по времени Астаны на стадионе "Стожице".
В нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана уже одержала шесть побед в девяти матчах. Накануне Казахстан выиграл важный для себя матч отбора на Евро-2024. Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Игру посетили 30 100 зрителей.
На матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, певец Димаш Кудайберген, ветераны казахстанского спорта.
В интервью BaigeNews.kz спортивный комментатор Дидар Кадыров прокомментировал результаты матча , а также назвал шансы выйти на Евро-2024.
В предстоящем матче со Словенией казахстанцев устроит только победа. В случае ничьей на Евро-2024 поедут словенские футболисты.
Накануне капитан сборной Словении Эрик Янжа выступил с мотивирующей речью.
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