Сборная Казахстана по футболу поделилась фото перед матчем со Словенией

Накануне казахстанские футболисты прилетели в столицу Словении — Любляну. Казахстанская федерация по футболу, опубликовала фото команды в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz

По плану у футболистов предматчевая пресс-конференция и тренировка перед игрой.

Напомним, решающий матч Казахстана со Словенией пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, в 1:45 по времени Астаны на стадионе "Стожице".

В нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана уже одержала шесть побед в девяти матчах. Накануне Казахстан выиграл важный для себя матч отбора на Евро-2024. Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Игру посетили 30 100 зрителей.