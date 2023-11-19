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Сборная Казахстана по футболу поделилась фото перед матчем со Словенией

Сегодня, 13:18
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пресс-служба КФФ Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: пресс-служба КФФ

Накануне казахстанские футболисты прилетели в столицу Словении — Любляну. Казахстанская федерация по футболу, опубликовала фото команды в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz

По плану у футболистов предматчевая пресс-конференция и тренировка перед игрой.

Напомним, решающий матч Казахстана со Словенией пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, в 1:45 по времени Астаны на стадионе "Стожице".

В нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана уже одержала шесть побед в девяти матчах.  Накануне Казахстан  выиграл важный для себя матч отбора на Евро-2024. Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Игру посетили 30 100 зрителей. 

На матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, певец Димаш Кудайберген, ветераны казахстанского спорта.

В интервью BaigeNews.kz спортивный  комментатор Дидар Кадыров прокомментировал результаты матча , а также назвал шансы выйти на Евро-2024.

В предстоящем матче со Словенией казахстанцев устроит только победа. В случае ничьей на Евро-2024 поедут словенские футболисты.

Накануне капитан сборной Словении Эрик Янжа выступил с мотивирующей речью.

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