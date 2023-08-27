Сборная Казахстана по джиу-джитсу заняла третье место на чемпионате мира

В Астане завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. В течение нескольких дней 1207 юных спортсменов из 42-х стран боролись за медали, познавали победы и поражения, набирались ценного опыта, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом в социальных сетях написал Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

"Я посетил последний день соревнований и понаблюдал за выступлениями борцов, став свидетелем нескольких побед команды Казахстана. Всего нашу страну на турнире представили около 200 юных атлетов. Принял участие в церемонии награждения победителей и медалистов, я лично поздравил наших ребят с завоеванными наградами. Кстати, команда Казахстана заняла на чемпионате мира третье общекомандное место с 13 золотыми, 19 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Это очень хороший результат, который показывает, что в нашей стране уже подрастает поколение талантливых и перспективных спортсменов. Уверен, завтра эти ребята покорят не одну вершину, а благодаря их победам наш гимн будет звучать на крупнейших международных первенствах", — написал Асхат Оралов.

Он также отметил, что джиу-джитсу в Казахстане развивается очень активно. Сейчас в стране действуют более 300 секций джиу-джитсу, в которых занимаются около 20 тысяч человек.