Сборная Казахстана по артистическому плаванию завоевала "золото" чемпионата Азии
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
97Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК
Сборная Казахстана (13-15 лет) по артистическому плаванию завоевала золотую медаль в комбинированных групповых состязаниях чемпионата Азии по водным видам спорта в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
В составе команды выступили Милана Ашаханова, Карина Доценко, Сания Гибадуллина, Анжелина Горюшина, София Ищенко, Даяна Жаманчалова, Альбина Омирсерикова, Варвара Снегирёва, Аяулым Жакпаева, Перизат Багаева.
Артистическое плавание. Девушки. Комбинированная группа
- Казахстан - 204.6708 балла;
- Узбекистан - 183.5552 балла;
- Таиланд - 124.9374 балла.
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