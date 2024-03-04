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Сборная Казахстана по артистическому плаванию завоевала "золото" чемпионата Азии

Сегодня, 08:49
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Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Сборная Казахстана (13-15 лет) по артистическому плаванию завоевала золотую медаль в комбинированных групповых состязаниях чемпионата Азии по водным видам спорта в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

В составе команды выступили Милана Ашаханова, Карина Доценко, Сания Гибадуллина, Анжелина Горюшина, София Ищенко, Даяна Жаманчалова, Альбина Омирсерикова, Варвара Снегирёва, Аяулым Жакпаева, Перизат Багаева.

Артистическое плавание. Девушки. Комбинированная группа

  1. Казахстан - 204.6708 балла;
  2. Узбекистан - 183.5552 балла;
  3. Таиланд - 124.9374 балла.

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