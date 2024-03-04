Сборная Казахстана по артистическому плаванию завоевала "золото" чемпионата Азии

Сборная Казахстана (13-15 лет) по артистическому плаванию завоевала золотую медаль в комбинированных групповых состязаниях чемпионата Азии по водным видам спорта в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".