Сборная Казахстана отправилась в Афины на полуфинал Лиги наций
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
111Фото: instagram.com/kff_team
Футболисты национальной сборной Казахстана по футболу отправились в столицу Греции на матч полуфинала Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Подопечные Магомеда Адиева сегодня завершили учебно-тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ), который стартовал 8 марта, и вылетели в Афины.
Встреча против сборной Греции состоится в ночь с 21 на 22 марта в 00:45 по времени Астаны.
В случае победы над Грецией казахстанские футболисты сыграют с победителем пары Грузия - Люксембург за право отправиться на чемпионат Европы-2024.
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