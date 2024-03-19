  • 19 Марта, 20:51
  • BAIGENEWS

Сборная Казахстана отправилась в Афины на полуфинал Лиги наций

Сегодня, 19:39
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instagram.com/kff_team Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: instagram.com/kff_team

Футболисты национальной сборной Казахстана по футболу отправились в столицу Греции на матч полуфинала Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Магомеда Адиева сегодня завершили учебно-тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ), который стартовал 8 марта, и вылетели в Афины. 

Встреча против сборной Греции состоится в ночь с 21 на 22 марта в 00:45 по времени Астаны.

В случае победы над Грецией казахстанские футболисты сыграют с победителем пары Грузия - Люксембург за право отправиться на чемпионат Европы-2024.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

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