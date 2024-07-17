Сборная Казахстана отправилась на XXXIII Летние Олимпийские игры

На Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII Летние Олимпийские игры, передаёт BaigeNews. Главные старты четырёхлетия пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.



Казахстан будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. Следует отметить, что наша сборная под своим флагом принимает участие на летних Олимпийских играх в восьмой раз.

Во время встречи Ермек Маржикпаев побеседовал со спортсменами и их тренерами, выразил поддержку и пожелал удачи в предстоящих соревнованиях. Министр подчеркнул особую значимость этого события для всей страны.

"Перед вами стоит почётная и очень ответственная задача – представлять нашу страну на играх в Париже. Уверен, что ваш чемпионский характер, упорство, воля к победе, мастерство совместно с кропотливым трудом тренеров, врачей, массажистов приведут к большим результатам. За годы независимости наша страна воспитала 79 призёров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 15 олимпийских чемпионов. Олимпийские достижения – это имидж всей страны в мире, показатель благосостояния государства, ну и самое главное – это будет итогом вашего многолетнего и упорного труда!", – отметил Ермек Маржикпаев.

Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от нашей страны примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне – Дмитрий Панарин.



Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена в Париже. В соревнованиях примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.