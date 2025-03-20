Сборная Казахстана одержала победу в товарищеском матче против Кюрасао
Теперь футболисты отправятся в Кардифф.
Сегодня, 02:16
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Сегодня, 02:16Сегодня, 02:16
31Фото: instagram.com/kff_team
Сборная Казахстана сыграла с командой Кюрасао перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, передаёт BaigeNews.kz.
Матч прошёл в Анталье и завершился со счётом 2:0. Голы в первом тайме забили Самородов и Тағыберген.
Напомним, сборная\ начнёт выступление в отборе ЧМ-2026 в ночь с 22 на 23 марта, сыграет в Кардиффе с командой Уэльса.
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