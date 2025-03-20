  • 20 Марта, 02:29
  • BAIGENEWS

Сборная Казахстана одержала победу в товарищеском матче против Кюрасао

Теперь футболисты отправятся в Кардифф.

Сегодня, 02:16
АВТОР
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instagram.com/kff_team Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16
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Фото: instagram.com/kff_team

Сборная Казахстана сыграла с командой Кюрасао перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, передаёт BaigeNews.kz.

Матч прошёл в Анталье и завершился со счётом 2:0. Голы в первом тайме забили Самородов и Тағыберген.

Напомним, сборная\ начнёт выступление в отборе ЧМ-2026 в ночь с 22 на 23 марта, сыграет в Кардиффе с командой Уэльса. 

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