Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира 2024 по версии Futsal Planet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В номинации Futsal Planet Казахстан представлен как один из претендентов на звание лучшей мужской сборной среди национальных сборных. Также в этот список вошли еще девять сборных: Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд и Украина.

В 2024 году сборная Казахстана приняла участие на чемпионате мира в Узбекистане, где дошла до 1/4 финала, попутно обыграв сборную Португалии (экс-чемпиона мира). Бразилия отпраздновала победу на чемпионате мира после победы над Аргентиной в финале.

Кроме того, сборная Казахстана в располагается на втором месте в рейтинге УЕФА, выше находится лишь сборная Португалии.