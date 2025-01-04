С новым годом
  • 4 Января, 16:07
  • BAIGENEWS

Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей команды мира

Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира 2024 по версии Futsal Planet.

Сегодня, 14:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kazfootball.kz Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
120
Фото: kazfootball.kz

Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира 2024 по версии Futsal Planet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В номинации Futsal Planet Казахстан представлен как один из претендентов на звание лучшей мужской сборной среди национальных сборных. Также в этот список вошли еще девять сборных: Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд и Украина. 

В 2024 году сборная Казахстана приняла участие на чемпионате мира в Узбекистане, где дошла до 1/4 финала, попутно обыграв сборную Португалии (экс-чемпиона мира). Бразилия отпраздновала победу на чемпионате мира после победы над Аргентиной в финале.

Кроме того, сборная Казахстана в располагается на втором месте в рейтинге УЕФА, выше находится лишь сборная Португалии.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх