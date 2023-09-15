Сборная Казахстана настроена обыграть Болгарию в поединке плей-офф "Кубка Дэвиса"

Сделаем все возможное, чтобы обыграть оппонентов и пройти дальше, заявил капитан сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

16-17 сентября в Софии на грунтовом корте местного Национального теннисного центра команда Казахстана сыграет со сборной Болгарии матчи плей-офф "Кубка Дэвиса".

Капитан казахстанцев Юрий Щукин отметил, что не следует недооценивать соперника.

"Мы полностью готовы к предстоящему матчу, игроки приехали сюда заранее, мы адаптировались к корту и условиям. Соперник, возможно, сыграет без своего лидера Григора Димитрова, но, несмотря на это, имеет сильный и боевой состав. Кубок Дэвиса — это игра командная, и здесь абсолютно другой настрой. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть оппонентов и пройти дальше. Знаем соперника - на что он способен, поэтому будет интересное двухдневное противостояние" - сказал Юрий Щукин на пресс-конференция капитанов сборных Казахстана и Болгарии.

В сборную Казахстана вошли: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

16 сентября будут сыграны две одиночные встречи. 17 сентября - один парный и ещё два одиночных поединка. Победитель противостояния в феврале 2024 года сыграет с более сильным соперником - за право выступить в финальной стадии "Кубка Дэвиса".