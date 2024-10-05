Сборная Казахстана на втором месте рейтинга УЕФА по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг сборных команд по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Сборная Казахстана в нем размещена на втором месте, после того как на Чемпионате Мира-2024 вышла в четвертьфинал, уступила Аргентине (1:6) и завершила выступление на турнире.

Рейтинг УЕФА от 5 октября 2024 года:

Португалия – 2940,953; Казахстан – 2699,121; Испания – 2634,351; Россия – 2547,159; Украина – 2269,716; Франция – 2205,201; Хорватия – 2007,949; Финляндия – 1970,212; Нидерланды – 1955, 848; Польша – 1924,072

...

Северная Ирландия – 625,345.

Отметим, что сборные Испании и Португалии также покинули ЧМ-2024 в Узбекистане. Украина и Франция уже завтра выявят обладателя третьего места. В финале встретятся представители Южной Америки – Аргентина и Бразилия.