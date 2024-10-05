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Сборная Казахстана на втором месте рейтинга УЕФА по футзалу

Вчера, 23:27
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KazFootball.kz Вчера, 23:27
Вчера, 23:27
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Фото: KazFootball.kz

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг сборных команд по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Сборная Казахстана в нем размещена на втором месте, после того как на Чемпионате Мира-2024 вышла в четвертьфинал, уступила Аргентине (1:6) и завершила выступление на турнире.

Рейтинг УЕФА от 5 октября 2024 года:

  1. Португалия – 2940,953;
  2. Казахстан – 2699,121;
  3. Испания – 2634,351;
  4. Россия – 2547,159;
  5. Украина – 2269,716;
  6. Франция – 2205,201;
  7. Хорватия – 2007,949;
  8. Финляндия – 1970,212;
  9. Нидерланды – 1955, 848;
  10. Польша – 1924,072

...

  1. Северная Ирландия – 625,345.

Отметим, что сборные Испании и Португалии также покинули ЧМ-2024 в Узбекистане. Украина и Франция уже завтра выявят обладателя третьего места. В финале встретятся представители Южной Америки – Аргентина и Бразилия.

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