Сборная Казахстана на втором месте рейтинга УЕФА по футзалу
Вчера, 23:27
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Вчера, 23:27Вчера, 23:27
175Фото: KazFootball.kz
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг сборных команд по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Сборная Казахстана в нем размещена на втором месте, после того как на Чемпионате Мира-2024 вышла в четвертьфинал, уступила Аргентине (1:6) и завершила выступление на турнире.
Рейтинг УЕФА от 5 октября 2024 года:
- Португалия – 2940,953;
- Казахстан – 2699,121;
- Испания – 2634,351;
- Россия – 2547,159;
- Украина – 2269,716;
- Франция – 2205,201;
- Хорватия – 2007,949;
- Финляндия – 1970,212;
- Нидерланды – 1955, 848;
- Польша – 1924,072
...
- Северная Ирландия – 625,345.
Отметим, что сборные Испании и Португалии также покинули ЧМ-2024 в Узбекистане. Украина и Франция уже завтра выявят обладателя третьего места. В финале встретятся представители Южной Америки – Аргентина и Бразилия.
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