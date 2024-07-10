Сборная Испании вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании во вторник, 9 июля, обыграла команду Франции и стала первым финалистом Евро-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Встреча состоялась в Мюнхене и закончилась со счетом 2:1.

На 9-й минуте счет матча открыл Рандаль Коло Муани. Сборная Испании на 21-й минуте ответила голом Ламина Ямаля. 16-летний испанец стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира. На 25-й минуте победный гол забил Дани Ольмо.

В финале испанцы сыграют с победителем матча Нидерланды – Англия, который состоится 10 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.