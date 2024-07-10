Сборная Испании вышла в финал Евро-2024
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
97Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Сборная Испании во вторник, 9 июля, обыграла команду Франции и стала первым финалистом Евро-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Встреча состоялась в Мюнхене и закончилась со счетом 2:1.
На 9-й минуте счет матча открыл Рандаль Коло Муани. Сборная Испании на 21-й минуте ответила голом Ламина Ямаля. 16-летний испанец стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира. На 25-й минуте победный гол забил Дани Ольмо.
В финале испанцы сыграют с победителем матча Нидерланды – Англия, который состоится 10 июля.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.
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