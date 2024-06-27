Сборная Грузии сотворила сенсацию на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 выиграла у лидера группы F сборной Португалии со счетом – 2:0, передает BaigeNews.kz.

На второй минуте матча с подачи центрального форварда Георгия (Жоржа) Микаутадзе гол забил Хвича Кварацхелия.

Грузинские футболисты атаковали на протяжении всего первого тайма. Самоотверженная игра обороны и вратаря сборной Георгия Мамардашвили не позволили Португалии сравнять счет. Более того, капитан португальцев Криштиану Роналду даже получил желтую карточку за симуляцию.

А на 57-й минуте грузины удвоили преимущество. Антониу Силва сфолил на Луке Лочошвили в своей штрафной, и арбитр показал на "точку". Хотя голкипер сборной Португалии Диогу Кошта угадал направление удара, Микаутадзе все же уложил мяч в сетку впритирку со штангой.

Благодаря этой победе Грузия прошла в плей-офф чемпионата Европы. Португалия же заняла в группе первое место и также проходит дальше.

Отметим, что сборная Грузии впервые участвует в финальной стадии Евро.

В параллельном матче сборная Чехии проиграла Турции со счетом 1:2.