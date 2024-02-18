Сборная Греции получила плохую новость перед матчем с Казахстаном

Защитник национальной сборной Греции Пантелис Хацидиакос может пропустить стыковой матч с Казахстаном за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

27-летний защитник итальянского "Кальяри" получил травму на тренировке перед матчем с "Лацио". Как сообщают СМИ Италии, обследование выявило повреждение медиального плато большеберцовой кости. Таким образом, Хацидиакос выбыл из строя на 3-4 недели, что ставит под сомнение его участие в составе национальной команды в плей-офф Лиги наций, где сборная Греции сыграет с Казахстаном.

Матч Греция — Казахстан состоится 21 марта 2024 года в Афинах. Победитель этого противостояния поборется в финале плей-офф за путевку на чемпионат Европы-2024 с лучшей командой из пары Грузия — Люксембург.