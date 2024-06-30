Сборная Германии вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии со счетом 2:0 обыграла команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в Дортмунде.

Голы забили Кай Хаверц (53-я минута, с пенальти) и Джамал Мусиала (68). На 4-й минуте гол сборной Германии был отменён из-за нарушения правил в атаке. На 48-й минуте мяч в ворота немцев забил защитник Йоаким Андерсен, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры у датчан, а спустя несколько минут мяч попал в руку находившемуся в штрафной Андерсену, после чего арбитр назначил пенальти в ворота датской сборной.

Встреча была прервана в первом тайме из-за погоды: в Дортмунде начался сильный дождь с градом и гроза. Арбитр матча Майкл Оливер увёл команды в подтрибунное помещение. Игра была возобновлена спустя почти 25 минут.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд сборной по числу матчей на чемпионатах Европы. Нойер провёл 19-й матч, опередив Бастиана Швайнштайгера.

В четвертьфинале сборная Германии сыграет с победителем матча между командами Испании и Грузии, который пройдёт 30 июня. Игра 1/4 финала состоится 5 июля в Штутгарте.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии, которая завершила выступление на нынешнем первенстве на стадии 1/8 финала, проиграв швейцарцам (0:2).