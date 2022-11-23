Лента новостей
- Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу 21:03 230
- "КаздорНИИ" меняет правила игры в дорожном строительстве – Арман Алибаева 21:00 95
- Токаев высказался о конфликтах, подрывающих стабильность и безопасность на Евразийском пространстве 20:55 216
- Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам 20:44 266
- Уверенную победу Токаева на президентских выборах объяснила политолог 20:30 237
- Вопросы региональной безопасности подняла казахстанская делегация на совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ 20:16 263
- Возраст молодёжи увеличат до 35 лет в Казахстане 19:55 283
- Путь Сантьяго и Ликийская тропа: как бегун из Казахстана осваивает знаменитые пешие маршруты 19:30 430
- Бомбу ищут в одной из школ Талгара 19:24 286
- Срок прохождения молодёжной практики продлили до года в Казахстане 19:13 286
- Трассу перекрыли в Актюбинской области 18:57 344
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 18:42 861
- О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022" 18:37 229
- "Люди ночуют в аэропортах" - казахстанец о закулисье ЧМ в Катаре 18:30 452
- Кайрату Боранбаеву продлили арест 18:17 502
- Названа причина пожара, из-за которого погиб Аскар Забикулин 18:03 1115
- Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира по футболу 18:02 558
- Квартиры по госпрограмме: мошенница обманула казахстанцев более чем на 35,5 миллиона тенге 17:45 317
- До конца года внедрят абонентскую плату на платных участках дорог - МИИР 17:40 363
- Детей и учителей эвакуировали из школы в Кызылорде 17:25 398
- Жалобы потребителей на транспорт, связь и медуслуги увеличились в три раза 17:20 437
- МАЭК-Казатомпром переименуют и передадут в коммунальную собственность Мангистауской области 16:57 388
- "Ситуация стабильная" - акимат Жамбыльской области о конфликте на "Казфосфат" 16:20 462
- Чиновники должны платить за ущерб бизнесу и гражданам - депутаты потребовали справедливости 16:19 369
- До 29 градусов мороза похолодает в Казахстане в ближайшие дни 16:14 476
- Астанинский процесс: Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся нападения Израиля в Сирии 15:58 774
- Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном 15:49 322
- Институт профессиональных приёмных семей создают в Казахстане 15:41 481
- Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван 14:57 314
- В eGov теперь можно узнать, совершал ли человек коррупционные правонарушения 14:52 403
- Комфортная школа: 20 зданий построят и оснастят по последнему слову техники в Акмолинской области 14:45 470
- На 72 миллиарда тенге внёс поправки в законопроект о республиканском бюджете Сенат 14:25 440
- Обязательное чипирование питомцев. Для чего оно нужно, и как будет проводиться? 14:19 422
- Парламентские выборы пройдут в первой половине 2023 года 14:05 428
- Мораторий на проверки МСБ продлили до 2024 года 14:00 578
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 13:51 694
- Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год 13:51 859
- Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам 13:50 508
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 13:33 597
- "Он был фанатом своей работы" — коллега о погибшем пожарном Аскаре Забикулине 13:30 510
- Взрывы в Иерусалиме: полиция рассматривает версию о теракте 13:20 398
- В МИД отреагировали на скандальное высказывание о Казахстане в эфире российского ТВ 13:05 886
- Вина работодателя 100% - глава МЧС озвучил итоги проверки взрыва на шахте АМТ 12:59 386
- 64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе 12:44 396
- Вибрацию железных дорог в электроэнергию умеет превращать школьник из Кокшетау 12:40 1330
- С 2023 года победителей "Евровидения" будут выбирать зрители. Голосование станет платным 12:20 561
- В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге 11:58 587
- В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы 11:49 385
- Неконтролируемый рост населения создаёт дисбаланс в экономике крупных городов - Миннацэкономики 11:24 619
- Около 15 тысяч иностранцев легально работают в Казахстане 11:12 412
- В Мажилисе представили нового депутата 10:53 416
- Молочные продукты за год подорожали почти на 30% в Казахстане 10:41 423
- На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау 10:13 1800
- Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области 10:03 612
- До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 09:33 440
- Улицы и дворы частных домов затопило в Алматы после ливня 09:17 496
- В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами 08:38 513
- В "Барысе" назвали "виновников" неудачного сезона в КХЛ 08:25 563
- Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске 07:50 461
- 32 села в Костанайской области остаются без мобильного интернета 06:28 679
- Жена звезды Comedy Club прокомментировала слухи о разводе 05:31 1086
- "Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады 04:09 469
- На севере Казахстана стада косуль разгуливают вблизи населенных пунктов 03:24 451
- На сутки без отопления остался роддом в Жезказгане 02:10 488
- В ВКО специалисты проверят качество асфальта, который укладывали в снег 01:02 2227
- Приборы с истекшим сроком поверки обнаружили в павлодарских больницах 00:41 662
- "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Криштиану Роналду после скандального интервью 00:16 592
- Даниал Ахметов рассказал о плачевном состоянии инфраструктуры Риддерской ТЭЦ 22.11.2022 575
- Обзор публикаций международных наблюдателей выборов президента РК 22.11.2022 680
- Одинокий мужчина поселился на кладбище в Алматинской области 22.11.2022 5257
- Алматинцев предупредили об опасности в горах 22.11.2022 508
- Проезд через перевал Алтын Емель закрыли из-за непогоды 22.11.2022 547
- Дания и Тунис сыграли первую нулевую ничью на чемпионате мира в Катаре 22.11.2022 517
- Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах 22.11.2022 687
- Заметны положительные шаги: наблюдатели за выборами отметили условия для лиц с инвалидностью 22.11.2022 533
- СМИ соблюдали законы при освещении выборов - наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ 22.11.2022 561
- Семейские копатели подарили редакции BaigeNews.kz древние артефакты 22.11.2022 800
- Казахстанки завоевали серебро на этапе Кубка мира по фехтованию 22.11.2022 606
- Топ-5 востребованных профессий будущего назвал Саясат Нурбек 22.11.2022 998
- "Задача не для слабых" — российский эксперт о проводимой политике Токаева 22.11.2022 1159
Сегодня, 21:03
231
231Фото: Getty Images
Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу
Сборная Японии обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz. Счёт – 2:1.
Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернешнл" в Дохе.
В первом тайме немцы вышли вперед благодаря голу Илкайя Гюндогана. Но в концовке матча японцы сумели забить два гола в ворота Мануэля Нойера. Риц Доан сравнял счёт, а затем Такума Асано принес Японии сенсационную победу.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 18:42 824
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 13:51 684
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 13:33 584
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 668
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3422
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1024
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 33974
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 18826
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7230
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4166
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1632
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26450
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 40936
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1599
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16482
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4332
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8987
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3579
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2698
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2680
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9569
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41651
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2486
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2098
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11810
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2962
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19218
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4427
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3364
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4679
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8849
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7022
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2954
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10695
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2572
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2666
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3452
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35250
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3418
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4718
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3252
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4317
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4526
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44957
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2977
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59383
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15261
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18890
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4046
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3948
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4980
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5139
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6453
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14366
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7624
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90473
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6512
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6018
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14929
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8216
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4914
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5311
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35054
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6075
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7168
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14240
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13296
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10005
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302680
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10528
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9814
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27082
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10344
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10083
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17145
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12723
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12495
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14189
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30623
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12220
-
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 607
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 766
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 631
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 787
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1463
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1571
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1687
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1834
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1528
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1915
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1675
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1848
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1801
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1938
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2122
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1962
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2135
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2334
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2351
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2549
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3051
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3363
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3023
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3276
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3153
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3255
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3266
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3065
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3553
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3767
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3492
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21740
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3798
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3660
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3662
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8748
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4409
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14607
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12764
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12767
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13381
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12308
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16663
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13444
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14865
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15856
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15523
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13067
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13507
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31246
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14509
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17179
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13576
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14794
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15435
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16752
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14866
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16851
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16382
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17612
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17450
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34101
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17933
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18939
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18547
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19445
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19363
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28732
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18851
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26168
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36926
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20617
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27658
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25443
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27127
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23209
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24829
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23167
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22672
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22645