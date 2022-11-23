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Getty Images Сегодня, 21:03
231
Сегодня, 21:03
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Фото: Getty Images

Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу

Сборная Японии обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz. Счёт – 2:1.

Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернешнл" в Дохе.

В первом тайме немцы вышли вперед благодаря голу Илкайя Гюндогана. Но в концовке матча японцы сумели забить два гола в ворота Мануэля Нойера. Риц Доан сравнял счёт, а затем Такума Асано принес Японии сенсационную победу.

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#спорт #футбол #чемпионат мира #Германия #Япония
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 21:03
231
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