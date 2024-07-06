Сборная Франции стала вторым полуфиналистом Евро-2024

В стартовых составах на поле вышли от Франции: Маньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тшуамени, Камавинга, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, в сборной Португалии: Диогу Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Витинья, Палинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Леау.

В первом тайме инициативой владели обе команды, но точных ударов по воротам не случилось.

Во втором игровом отрезке было несколько острых, но нереализованных моментов. Поэтому судьи назначили два экстратайма. И они тоже завершились нулевой ничьей.

Судьбу путёвки в полуфинал решила серия пенальти. Точнее были игроки сборной Франции.

Сначала ворота соперника поразил Дембеле. Ему точным ударом ответил Роналду - 1:1. Второй мяч в створ португальцев забил Фофана. Ответный от Бернарду Силвы под самую перекладину не заставил себя ждать - 2:2.

Автором третьего забитого пенальти португальцам становится Кунде. А Жоау Феликс бьет в левый нижний угол и попадает в штангу - 2:3.

Барколя не промахивается, делая счёт в серии 2:4. Нуну Мендеш удачно попадает мячом в правый верхний угол - 3:4. Точку в игре ставит Тео Эрнандес - 3:5.