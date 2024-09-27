Сборная Аргентина будет соперником Казахстана в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу

Соперником Казахстана в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу будет сборная Аргентины, которая одержала победу над командой Хорватии — 2:0, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч Казахстан — Аргентина состоится 30 сентября в Ташкенте.

Напомним, на ЧМ-2024 по футзалу сборная Казахстана заняла второе место в группе, разгромив сборные Ливии (4:1) и Новой Зеландии (10:0) и сыграв вничью с Испанией (1:1).

В 1/8 финала Казахстан сотворил громкую сенсацию, выбив из турнира действующего чемпиона мира — сборную Португалии — 2:1.