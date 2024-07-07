Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Англии в серии пенальти победила команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в Дюссельдорфе. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. У швейцарцев отличился Брель Эмболо (75-я минута), счет сравнял Букайо Сака (80).

В серии пенальти англичане победили со счетом 5:3. В полуфинале англичане сыграют с победителями матча между сборными Нидерландов и Турции. Полуфинальная встреча с участием сборной Англии состоится 10 июля в Дортмунде.

Сборная Англии является финалистом предыдущего чемпионата Европы, тогда команда впервые сыграла в решающем матче турнира и уступила итальянцам.

Англичане являются чемпионами мира 1966 года. Сборная Швейцарии повторила лучший результат на чемпионатах Европы, команда выходила в четвертьфинал на турнире 2021 года, тогда команда со счетом 1:3 в серии пенальти (1:1 после основного и дополнительного времени) уступила испанцам, встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии, которая завершила выступление на нынешнем первенстве на стадии 1/8 финала, проиграв швейцарцам (0:2).