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Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сегодня, 08:16
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Reuters Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: Reuters

Сборная Англии обыграла команду Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Встреча прошла в немецком городе Гельзенкирхене со счетом 2:1 в пользу англичан. Автором гола в словацкой команде стал Иван Шранц, он забил на 25-й минуте игры. В составе победителей отличились Джуд Беллингем (90+5), который отправил мяч в ворота ударом через себя в падении, и Гарри Кейн (91).

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля в Дюссельдорфе.

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