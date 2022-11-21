Сборная Англии разгромила команду Ирана на чемпионате мира 2022

Фото: Instagram/@England

Сборная Англии одержала победу в игре против команды Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz. Встреча прошла на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершилась со счётом - 6:2.

В составе англичан дублем отличился Букайо Сака. По голу забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. В сборной Ирана два момента реализовал Мехди Тареми.

Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в группе В. У Ирана на счету ноль, команда на четвёртом месте.

В следующем туре сборная Англии сыграет против команды США, а Иран встретится со сборной Уэльса.