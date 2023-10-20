Сбор bed tax с туристов отменят в Казахстане

В Казахстане будет приостановлен сбор bed tax, взимаемый с туристов в гостиницах. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы приняли решение, что действие bed tax необходимо прекратить. Он создаёт определённые неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 миллионов тенге, принято решение действие bed tax приостановить. Сейчас в очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен", - сказал Еркинбаев.

C января 2023 года в Казахстане ввели для иностранных туристов максимальную ставку bed tax в размере пяти процентов от стоимости проживания. Предприниматели тогда же выразили несогласие с действующим механизмом сбора и просили отложить внедрение туристского взноса до 2024 года.